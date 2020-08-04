Стало известно, как часто в Башкирии женщины пристают к мужчинам

Эксперты выяснили, как часто в Башкирии женщины домогаются мужчин.

Исследование о женских «приставаниях» охватило 20 городов в России. 2400 мужчин были опрошены, как часто они подвергались домогательствам со стороны женщин. Также было выяснено, где чаще всего это происходило.

В первую пятёрку попали: Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. Саранск и Воронеж. Далее по списку идут Брянск, Саратов, Иваново, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Уфа заняла 17-е место. Замыкают двадцатку Нижний Новгород, Красноярск и Казань.