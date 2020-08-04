Жительницу Башкирии оштрафовали за экстремистский комментарий

Жительница города Салават предстала перед судом за экстремистские высказывания в социальных сетях. Была проведена соответствующая экспертиза, которая доказала виновность женщины.

Следствие проверило комментарии жительницы Башкирии за прошлый год. В октябре 2019 женщина негативно высказывалась об определенной национальной группе под постом в интернете. Экспертиза показала, что данный текст является экстремистским. Женщину обвинили в возбуждении ненависти по национальному признаку.