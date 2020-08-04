В Башкирии фитнес-клубы проверяют на соблюдение санитарных норм

Спортивные заведения открылись в конце июня. Роспотребнадзор разработал для них определённые требования и ограничения. Так, посетителям фитнес-центров на входе должны измерять температуру. В тренажёрных залах должна соблюдаться социальная дистанция и производиться обработка поверхностей и инвентаря каждые два часа.