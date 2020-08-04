В Башкирии стартовал отборочный этап чемпионата Worldskills Russia

В Башкортостане проходит отборочный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia – 2020. За выход в финал поборется 21 конкурсант.

Башкирию будут представлять пять юниоров и 16 конкурсантов основной категории. Из 27 компетенций наши студенты попробуют свои силы в 17-ти, среди которых «Веб-дизайн и разработка», «Ветеринария», «Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Изготовление прототипов», «Парикмахерское искусство» а также «Физическая культура, спорт и фитнес».

География проведений соревнований в республике охватывает семь городов и районов: Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей и Дуванский район. Наши ребята настроены только на победу.

Из-за пандемии формат проведения чемпионата в этом году изменился. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране соревнования пройдут дистанционно. Так, студенты участники в своих колледжах будут выполнять задания согласно требованиям Роспоребнадзора. На площадке для наблюдения жюри установлены четыре камеры, которые транслируют чемпионат.