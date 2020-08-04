Погода на 5 августа в Башкирии: шквалистый ветер и жара

Не зря говорят: "Настроение меняется, как погода". Наверняка больше нет на свете такой переменчивой штуки. Ещё вчера почти везде капал дождь, а сегодня уже жарко.

Мы узнали, какая будет погода 5 августа в Башкирии. Предупреждения МЧС о сильном ветре всё ещё в силе. Смотрите сами: почти в каждом крупном городе сильный ветер.

Погода в Уфе на 5 августа

Весь день в Уфе будет жарко.

Утром в 8:00 температура воздуха будет +21, в 11:00 до +27. С 14:00 до 17:00 ожидается пик жары, воздух прогреется до +30 градусов. Тепло, слабый ветерок – так можно описать 5 августа в столице.

Погода в Стерлитамаке на 5 августа

В Стерлитамаке тоже целый день будет тепло.

В 8:00 температура воздуха составит +22 градуса. К 11:00 потеплеет до +28. Остаток дня будет термометр покажет +31. Ветер может усилиться до 12 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 5 августа

Природа и здесь расщедрилась на тепло.

С утра температура воздуха составит +18 градусов. К полудню потеплеет до +23. Своего пика тепло достигнет в 17:00, будет +28 градусов.

Весь день будет дуть ветер. Иногда его скорость дойдет до 12 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 5 августа

В Октябрьском будет также тепло и сухо.

Утром температура воздуха составит +18. К 11 часам потеплеет до +19 градусов. С 14:00 до 17:00 будет особенно жарко: +30..+31 градусов. Синоптики также обещают ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 5 августа

В Белорецке в этот день облачно.

Утром будет ясно, до +21. К полудню потеплеет до +26. Ещё на два градуса потеплеет к 14:00. Остаток дня будет теплым - от +25 до +28 градусов. Солнышко иногда будет прятаться за облаками.

А вот ветер тут будет уже сильнее – до 16 метров в секунду. Прогулку лучше перенести на следующий день.

Погода в Кумертау на 5 августа

В Кумертау как обычно летняя жара и сильный ветер

Утро начнётся с +23 градусов тепла. В 11:00 будет уже +29. С 14:00 до 17:00 ожидаются наиболее высокие температуры, местами до +31.