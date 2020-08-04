Жители Уфы массово жалуются на подозрительную вонь по ночам

Жители Уфы в последнее время жалуются на странные, неприятные запахи по ночам. Об этом пишет UfaTime.ru.
В социальных сетях появились десятки сообщений с одинаковым содержанием. Запахи начинаются на рассвете. В основном это запах газа и промышленных отходов, пишут жители. Вот какие сообщения приходят от жителей домов на 50 лет СССР, на улице Цурюпа и других микрорайонов Уфы.
Кроме этого, жители жалуются и в Управление гражданской защиты. Только с 2 по 4 августа туда поступило 15 обращений по поводу подозрительных запахов. Спасатели уточняют, что все жалобы были зафиксированы и переданы в аварийную газовую службу,Роспотребнадзор и Министерство природопользования.