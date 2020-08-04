Жители Уфы массово жалуются на подозрительную вонь по ночам

Жители Уфы в последнее время жалуются на странные, неприятные запахи по ночам. Об этом пишет UfaTime.ru.

В социальных сетях появились десятки сообщений с одинаковым содержанием. Запахи начинаются на рассвете. В основном это запах газа и промышленных отходов, пишут жители. Вот какие сообщения приходят от жителей домов на 50 лет СССР, на улице Цурюпа и других микрорайонов Уфы.

Сегодня проснулся от жуткого запаха! Так как лето, окна открыты. Запах очень похож на газ. Испугавшись, побежал и проверил конфорки, но запах шёл с улицы, причём так сильно, что дышать было нечем! Жене с утра было плохо пользователь соцсети

Сегодня ночью проснулась от жуткого запаха, очень часто он появляется, когда дует северный ветер, а я живу на Цюрупы пользователь соцсети

Очень часто воняет газом, и ещё какие-то тошнотворные запахи пользователь соцсети

Да, так и есть, и именно по ночам, живу на ТЦ «Башкирия», думала сначала, что мне кажется, днём запаха нет, очень странно всё это пользователь соцсети