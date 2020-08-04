В Башкирии без вести пропал 17-летний подросток

В Ишимбае ведутся поиски без вести пропавшего подростка. 17-летний Альберт Габбасов ушёл из дома накануне. С тех пор родственники не могут связаться с молодым человеком.

3 августа Альберт вышел из дома в неизвестном направлении. До сих его местоположение неизвестно родственникам. Семья очень переживает и просит помочь в поисках Альберта всех неравнодушных.

Примерный рост парня 170 см, телосложение худощавое. Волосы русые. В день пропажи был одет в черную ветровку, серую футболку, темно-синие джинсы и туфли черного цвета.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.