Стало известно, кто чаще всего попадает в аварии в Уфе

Замначальника ГИБДД Уфы Ильдар Ханбиков озвучил статистику ДТП за первые полгода. За шесть месяцев 2020 года произошло 785 аварий. В общей сложности в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 994 человека.

За всё это время на дорогах Уфы погибли 12 человек. Почти треть всех аварий пришлась на наезды на пешеходов. Чаще всего жертвами аварий становятся пожилые люди, дети и подростки. В 67 авариях жертвами стали несовершеннолетние жители города.