Башкирские мультипликаторы присоединились к борьбе с коронавирусом

Радий Хабиров поделился успехами анимационной студии «Муха». Мультипликаторы выпустили забавный ролик на животрепещущую тему, обыграв всеми известный сюжет басни И.А. Крылова.
По сюжету небольшого мультфильма ворона в защитной маске встречается с самим коронавирусом, который хитрым голосом уговаривает птицу спеть. Но цель вируса не добраться до сыра, а заразить ворону. Это у него получается, так как воронавсё-таки снимает защитную маску.
Такими небольшими роликами аниматоры студии «Муха» и Камиль Бузыкаев намерены прививать полезные привычки населению.