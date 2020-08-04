Башкирские мультипликаторы присоединились к борьбе с коронавирусом

Договорились, что они вот такими доступными форматами будут формировать правильные привычки в обществе в современной эпидемиологической ситуации. Ну и, конечно же, высмеивать разнообразные пороки отдельных наших сограждан (надеюсь, не мои)))... Хорошо, когда прямо в Уфе есть такого уровня люди искусства, чье творчество востребовано в стране и мире. Вдвойне хорошо, когда они – неравнодушные люди, любящие свою республику. Хочу создавать условия, чтобы такие люди и дальше оставались в Уфе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии