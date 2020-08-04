Радий Хабиров вошёл в ТОП-30 самых популярных блогеров России во «ВКонтакте»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вошел в ТОП-30 самых популярных блогеров России в социальной сети «ВКонтакте». Рейтинг составил редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.
Первые строки списка рейтинга заняли Ольга Бузова и Алексей Навальный. Следом идут Эвелина Хромченко и Александр Невзоров.
Аккаунт Главы Башкирии занял в ТОП-30 28-ю строчку. Охват аудитории составил 195 тысяч человек. Посты Радия Хабирова набрали около двух тысяч репостов, более 16 тысяч комментариев и свыше 86 тысяч лайков.
На сегодняшний день Башкирия находится на шестом месте по количеству авторов социальной сети «ВКонтакте».