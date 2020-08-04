Радий Хабиров вошёл в ТОП-30 самых популярных блогеров России во «ВКонтакте»

Аккаунт Главы Башкирии занял в ТОП-30 28-ю строчку. Охват аудитории составил 195 тысяч человек. Посты Радия Хабирова набрали около двух тысяч репостов, более 16 тысяч комментариев и свыше 86 тысяч лайков.