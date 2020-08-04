Гибелью рабочего в Башкирии заинтересовался Следком

Накануне на одном из предприятий Стерлитамака произошла трагедия - погиб 26-летний сотрудник. Сейчас Следком расследует обстоятельства его гибели. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в пятницу, 31 июля. В день трагедии мужчина ремонтировал ленточный транспортер. В ходе работы сработал механизм привода, в результате чего рабочий получил смертельные травмы. На место происшествия выехали оперативники.