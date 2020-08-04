В Уфе мужчина угнал чужую машину своими ключами

По предварительной версии, у мужчины есть автомобиль аналогичной модели. Проходя мимо чужого авто он решил проверить, подойдут ли его ключи от зажигания к этой «Оке». По странной случайности дверь открылась, а затем машина завелась. Уфимец отправился кататься по ночному городу. Затем его задержали.

пресс-служба МВД по Башкирии