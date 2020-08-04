В Уфе мужчина угнал чужую машину своими ключами

Накануне у жителя Уфы угнали "Оку". Злоумышленник запустил двигатель автомобиля своими ключами от автомобиля той же модели. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля. Злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 31-летний уфимец. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Свою вину угонщик признал.

По предварительной версии, у мужчины есть автомобиль аналогичной модели. Проходя мимо чужого авто он решил проверить, подойдут ли его ключи от зажигания к этой «Оке». По странной случайности дверь открылась, а затем машина завелась. Уфимец отправился кататься по ночному городу. Затем его задержали.

пресс-служба МВД по Башкирии

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Вскоре легковушку вернут законному владельцу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.