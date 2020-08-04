Французские инвесторы будут развивать медовый бизнес в Башкирии

В Башкортостане планируют запустить международный проект по промышленному производству мёда. Развитие в республике экспортоориентированного пчеловодства Глава региона Радий Хабиров обсудил с французскими инвесторами.
Они намерены в течение пяти лет создать базу из 50 тысяч пчелосемей и открыть лабораторию качества мёда с международной аккредитацией. Кроме того, инициаторы планируют вести работу в части сохранения и развития генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда башкирского мёда.