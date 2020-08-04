Французские инвесторы будут развивать медовый бизнес в Башкирии

Это новый бизнес для нас. И для нас один большой шаг, и мы хотим играть в лиге чемпионов мира по мёду. У лучшего места для этого, чем республика, мы не нашли. Потому что здесь медовые традиции, здесь есть поля, здесь есть всё.

Патрик Хоффман, инвестор