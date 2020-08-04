Французские инвесторы будут развивать медовый бизнес в Башкирии

В Башкортостане планируют запустить международный проект по промышленному производству мёда. Развитие в республике экспортоориентированного пчеловодства Глава региона Радий Хабиров обсудил с французскими инвесторами.

Они намерены в течение пяти лет создать базу из 50 тысяч пчелосемей и открыть лабораторию качества мёда с международной аккредитацией. Кроме того, инициаторы планируют вести работу в части сохранения и развития генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда башкирского мёда.

Почти 9% товарного мёда, который производится в России, производится у нас в Башкортостане. Важно то, что наш мёд всегда отличался высоким качеством. Это действительно, пожалуй, один из лучших товаров в России. Поэтому нам очень приятно, что и французские коллеги сейчас заинтересовались производством мёда.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это новый бизнес для нас. И для нас один большой шаг, и мы хотим играть в лиге чемпионов мира по мёду. У лучшего места для этого, чем республика, мы не нашли. Потому что здесь медовые традиции, здесь есть поля, здесь есть всё.

Патрик Хоффман, инвестор