В Уфе жадные владельцы киоска не дают строить подземный переход

Подземный пешеходный переход будет иметь один вход со стороны Монумента Дружбы и два выхода со стороны Набережной города Уфы. Будет произведена отделка местным гранитом с Мансуровского месторождения. Будет переустроена ливневая канализация и коммуникации.

Евгений Кулешов, начальник отдела управления по строительству и ремонту дорог администрации г. Уфы