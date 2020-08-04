В Уфе жадные владельцы киоска не дают строить подземный переход

На Монументе Дружбы рабочим пришлось перекрыть фрагмент проезжей части для рытья котлована будущего подземного перехода. В часы пик из-за этого по улицам Заки Валиди, Сочинской, Менделеева и Пугачёва собираются многокилометровые пробки.
Вот уже несколько месяцев подряд участок возле Монумента Дружбы – наиболее сложный для автомобилистов. В часы пик здесь приходится изрядно потолкаться, и даже небольшое ДТП может полностью парализовать движение. Для строительства подземного перехода ширину проезжей части пришлось ограничить. Рабочие признаются: объект намного сложнее, чем, скажем, надземный пешеходный переход.
Задержек в строительстве избежать не удалось. Место историческое, поэтому сначала здесь вели раскопки археологи. Нашли множество артефактов, в том числе и бивень мамонта. И лишь когда они закончили, рабочие пригнали сюда тяжёлую технику. Со стороны набережной выход из подземного перехода уже готов, сейчас строители на самом сложном этапе, который и предполагает ограничение движение транспорта.
Даже в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, работы не прекращались. Велись с соблюдением всех санитарных норм. Но настоящим камнем преткновения стал небольшой магазин на остановке. По проекту его должны убрать, однако владельцы запросили за него завышенную сумму, говорят заказчики. Сейчас этот вопрос решается в судебном порядке.
Строительство четвертого блока на Монументе Дружбы рабочие планируют завершить в сентябре. Тогда же откроется и автомобильное движение, по 4 полосы в обе стороны. Однако полностью сдать объект получится лишь после того, как заказчики смогут договориться о сносе торгового павильона с его собственниками.