Сибайский дрифт: подробности погони за пьяным водителем в Башкирии

В Сибае после погони сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя. Алкотестер показал 1,135 промилле.

Заходить в поворот на большой скорости опасно, но другого варианта у госавтоинспекторов нет. Ведь пьяного водителя упустить нельзя. Оно и понятно: нарушитель может создать аварийную ситуацию. К счастью, в этой погоне никто не пострадал. Нетрезвый гонщик сам остановился через несколько минут. В автомобиле у лихача были спиртосодержащие напитки, а алкотестер показал содержание алкоголя в организме 1,135 промилле. Почему в нетрезвом виде сел за руль, он не сказал.

Во время рейда ловили не только пьяных водителей. Особое внимание уделили юным участникам дорожного движения. Так, совершеннолетний местный житель без шлема на скутере перевозил пассажира, которому нет 18 лет. Этим, по словам госавтоинспекторов, он подверг опасности не только себя, но и подростка.

Возникают проблемы со скутеристами, велосипедистами. Частенько нарушают ПДД, водят без прав. Назир Байзигитов, начальник ОГИБДД отдела МВД России по г. Сибаю

Пообщаться с сотрудниками ГИБДД вечером в пятницу пришлось и компании молодых девушек. Не все пассажиры были пристегнуты, а автоледи оказалась не вписанной в страховку.

Такие профилактические мероприятия Госавтоинспекция проводит практически каждую пятницу и субботу. Особое внимание уделяется выявлению лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих водительских прав или перевозящих детей без специальных удерживающих устройств.