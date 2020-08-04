Начался второй этап конкурса хоккейных комментаторов на БСТ

Телеканал БСТ подвел итоги первого этапа конкурса хоккейных комментаторов и корреспондентов. Жюри сделало свой выбор.

Сегодня прошедшие участники приняли участие во втором этапе. Свои таланты продемонстрировали 7 комментаторов и столько же корреспондентов. Лучшие из них войдут в призовую тройку.

Им удалось преодолеть суровое сито отбора и войти в семерку лучших. Участников конкурса комментаторов ожидало непростое испытание. Им предстояло столкнуться с отрывком совершенно незнакомого матча. Считанные минуты на подготовку и запись начинается. Хорошая проверка на стрессоустойчивость. Первым в комментаторскую заходит Никита Белогузов. В повседневной жизни он работает пожарным.

Для Александра Шереметьева прямые эфиры не в новинку. Он работает ведущим на одной из уфимских радиостанций. Оказалось, что разница между профессиями огромна.

На радио ты высказываешь свои мысли, а здесь ты должен следить за картинкой, комментировать происходящее. При всем при этом ты должен абстрагироваться от эмоций, чтобы не принимать ничью сторону. Было сложно. Александр Шереметьев, участник конкурса комментаторов

Несколько слов от человека, который в профессии давно. Комментатор телеканала БСТ Дмитрий Каретко дал участникам небольшие советы на правах одного из членов жюри.

Я считаю, что у них нет ошибок, потому что каждый человек индивидуален, у каждого своя изюминка. Просто ее нужно обнаружить и поливать, как цветок на поле в Бурзянском районе, чтобы он вырос и радовал зрителей, выбирающих БСТ как транслятор хоккейных матчей «Салавата Юлаева». Дмитрий Каретко, спортивный комментатор

Следом Дмитрию пришлось выступить в роли человека, которого в импровизированной зоне для интервью мучают корреспонденты. На право работать на хоккейных матчах претендуют семь девушек. Им еще предстоит оттачивать мастерство в жанре интервью. Но первый шаг сделан.