Начался второй этап конкурса хоккейных комментаторов на БСТ

Телеканал БСТ подвел итоги первого этапа конкурса хоккейных комментаторов и корреспондентов. Жюри сделало свой выбор.
Сегодня прошедшие участники приняли участие во втором этапе. Свои таланты продемонстрировали 7 комментаторов и столько же корреспондентов. Лучшие из них войдут в призовую тройку.
Им удалось преодолеть суровое сито отбора и войти в семерку лучших. Участников конкурса комментаторов ожидало непростое испытание. Им предстояло столкнуться с отрывком совершенно незнакомого матча. Считанные минуты на подготовку и запись начинается. Хорошая проверка на стрессоустойчивость. Первым в комментаторскую заходит Никита Белогузов. В повседневной жизни он работает пожарным.
Для Александра Шереметьева прямые эфиры не в новинку. Он работает ведущим на одной из уфимских радиостанций. Оказалось, что разница между профессиями огромна.
Несколько слов от человека, который в профессии давно. Комментатор телеканала БСТ Дмитрий Каретко дал участникам небольшие советы на правах одного из членов жюри.
Следом Дмитрию пришлось выступить в роли человека, которого в импровизированной зоне для интервью мучают корреспонденты. На право работать на хоккейных матчах претендуют семь девушек. Им еще предстоит оттачивать мастерство в жанре интервью. Но первый шаг сделан.
Выбирать тройку лучших снова будет авторитетное жюри. Помимо спортивных комментаторов БСТ и руководства телекомпании, это также приглашенные звезды. Наталья Кларк, которая первой из девушек в стране начала работать в хоккейных трансляциях. А также народный артист республики Айдар Галимов.