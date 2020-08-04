В Башкирии мать зарезала 11-летнего сына и покончила с собой

Страшная трагедия произошла 4 августа в Октябрьском.
В Октябрьском в одном из жилых домов на улице Северной мать жестоко расправилась со своим сыном. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.
По данным источника bash.news в правоохранительных органах, в одной из квартир дома № 20 были обнаружены тела двух человек. Среди них мертвых 11-летний мальчик с ножевыми ранениями и его 42-летняя мать. По предварительной версии женщина после нападения на сына покончила с собой.
Известно, что эта семья считается образцовой. Сын-отличник, мать постоянно помогала ему в учебе. Что произошло в этот день в квартире - пока загадка.
На месте происшествия сейчас работают следователи Следственного комитета Башкирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.