В Башкирии мать зарезала 11-летнего сына и покончила с собой

Страшная трагедия произошла 4 августа в Октябрьском.

В Октябрьском в одном из жилых домов на улице Северной мать жестоко расправилась со своим сыном. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.

По данным источника bash.news в правоохранительных органах, в одной из квартир дома № 20 были обнаружены тела двух человек. Среди них мертвых 11-летний мальчик с ножевыми ранениями и его 42-летняя мать. По предварительной версии женщина после нападения на сына покончила с собой.

Известно, что эта семья считается образцовой. Сын-отличник, мать постоянно помогала ему в учебе. Что произошло в этот день в квартире - пока загадка.

Семья благополучная, обеспеченная. Отец семейства работает на Севере вахтовым методом. источник bash.news в правоохранительных органах