В Бирске возводят поликлинику за 318 млн рублей

В Бирске появятся два новых медицинских учреждения. В центре города строят детскую и взрослую поликлинику. Возвести здание планируют к 2022 году. Лечебное учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Сметная стоимость объекта – 318 миллионов рублей, 70 из них должны освоить в этом году.

В конце мая только вырыли котлован, сейчас уже заканчивают цоколь. Вот так, кирпичик за кирпичиком, вырисовывается подвальный этаж. Фундамент практически готов. Скоро сюда подведут коммуникации. Но это лишь начало строительства. Ещё предстоит возвести четыре этажа.

Фундамент – это основа любой постройки. Именно благодаря гидроизоляционной пропитке бетонное основание становится не только устойчивым к воздействию влаги, но и более крепким. Таким образом, здание, фундамент которого защищен от негативного влияния, может безопасно эксплуатироваться не одно десятилетие. Кстати говоря, подвальный этаж поликлиники планируют сделать многофункциональным. Там будет не менее 30 помещений, в которых обустроят лаборатории, конференц-залы и кладовые.

В одном корпусе, но с отдельными входами планируется разместить детскую поликлинику на 200 посещений в смену и взрослую – на 400.

Сейчас идет монтаж блоков стен фундамента, кладка перегородки, гидроизоляция. Параллельно планируем канализацию и водопровод. Ренат Валиев, мастер строительно-монтажных работ

Здание изготавливают из современных строительных материалов, а внутри только передовое медицинское оборудование. Штат сотрудников укомплектуют специалистами из старой поликлиники, помимо этого привлекут дополнительные кадры.