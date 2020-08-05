В Башкирии блондинка на «Ауди» задавила упавшую пенсионерку

Страшные кадры трагедии в редакцию bash.news прислали из Стерлитамака.

Почти месяц местная жительница ищет свидетелей наезда на свою мать. А таких людей, как видно по этим кадрам, предостаточно.

Женщина в тот день ходила за покупками в магазин на улице Коммунистической. Выйдя из него, она споткнулась и упала. Рядом с ней стоял чёрный «Ауди». В него минутой ранее села девушка со светлыми волосами.

Спустя пару секунд после падения блондинка спокойно заводит двигатель и трогается. Пенсионерка попыталась привлечь ее внимание, но уже мгновение спустя она оказалась под элитной иномаркой.

Почувствовав неладное, автоледи откатилась назад, вновь переехав женщину. На помощь ей поспешили прохожие, которые вызвали скорую.