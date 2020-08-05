В Башкирии блондинка на «Ауди» задавила упавшую пенсионерку

Страшные кадры трагедии в редакцию bash.news прислали из Стерлитамака.
Почти месяц местная жительница ищет свидетелей наезда на свою мать. А таких людей, как видно по этим кадрам, предостаточно.
Женщина в тот день ходила за покупками в магазин на улице Коммунистической. Выйдя из него, она споткнулась и упала. Рядом с ней стоял чёрный «Ауди». В него минутой ранее села девушка со светлыми волосами.
Спустя пару секунд после падения блондинка спокойно заводит двигатель и трогается. Пенсионерка попыталась привлечь ее внимание, но уже мгновение спустя она оказалась под элитной иномаркой.
Почувствовав неладное, автоледи откатилась назад, вновь переехав женщину. На помощь ей поспешили прохожие, которые вызвали скорую.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, свяжитесь с дочерью пострадавшей по телефону 8-917-78-562-32 (Эльза).