В Башкирии обнаружили труп трехмесячного малыша

В воскресенье, 2 августа, в Балтачевском районе произошла трагедия - скончался трехмесячный малыш. Об этом сообщает издание КП-Уфа , ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Тело мальчика обнаружили в одном из домов села Мата. При осмотре трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. По предварительным данным, у малыша случился синдром внезапной детской смерти.