В Башкирии некоторые льготники не получат ежемесячную компенсацию

Льготники, у которых есть долги по оплате коммунальных услуг, не получат ежемесячную денежную компенсацию. Правило вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщили в Министерстве труда, социальной защиты населения республики. Рекомендуются оплатить счета до 10 августа, чтобы получить вычет в сентябре.

Напомним, с 1 июля этого года порядок расчета ежемесячной денежной компенсации изменился. Она формируется индивидуально в зависимости от того, какой объем ресурсов был потреблен. Среди тех, кто может получить льготу, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, подвергшиеся радиации, ветераны труда и другие категории.