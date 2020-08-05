Два лагеря в Башкирии работали, несмотря на запрет из-за коронавируса

В Башкирии возбуждено дела об административном правонарушении в отношении руководства двух детских лагерей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Учреждения принимали детей, несмотря на то, что в республике действует запрет, введенный из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Речь идет об оздоровительном лагере «Горный воздух» и Детском спортивно-оздоровительном комплексе «Дружба». В общей сложности на смену приехало почти 500 детей.

Оздоровительные организации были открыты в условиях эпидемического распространения COVID-19 на первом этапе снятия ограничений. В отношении руководителей лагерей возбуждено два дела об административном правонарушении, говорится в сообщении ведомства. Мелеузовский районный суд назначил обеим оздоровительным организациям административное приостановление деятельности.

пресс-служба Роспотребнадзора

Работа лагерей приостановлена, вспышек заболевания не произошло.