«Полностью отказалась от еды и воды»: у 8-летней жительницы Башкирии диагностирована анорексия

У 8-летней девочки из Башкирии врачи диагностировали нервную анорексию. Все дело в том, что из-за переживаний по поводу конфликтов в семье, ребенок перестал есть и пить, начал плохо спать и впадать в апатию. В своем возрасте она весила чуть больше 18 кг.

Об истории этой девочки рассказали в пресс-службе Минздрава РБ. Девочка поступила на лечение в октябре прошлого года в детское отделение психиатрического стационара Уфы.

Девочка жаловалась также на тошноту, слабость, непереносимость запаха пищи, плаксивость, нарушения сна. Медики диагностировали нервную анорексию. пресс-служба ведомства

Отмечается, что ребенок всегда рос здоровым и окруженным вниманием. В школе девочка отличалась успехами, у нее было много друзей и знакомых. Однако из-за частых ссор родителей второклассница начала сильно переживать.

«Для восстановления отношений, было принято решение об отдыхе на море, где девочка сразу начала ограничивать себя в еде, постоянно проверяла свой вес, жаловалась на тошноту, отвращение к пище. Вес начал прогрессивно снижаться. После возвращения с отдыха родители обратились к педиатру, неврологу, эндокринологу, онкологу, проходили лечение в детском гастроэнтерологическом отделении, лечение результата не приносило. За полгода потеря веса составила более 15 кг» пресс-служба ведомства

В начале октября девочка полностью отказалась от твердой и жидкой пищи – потребовалась экстренная госпитализация. Вес ребенка на момент поступления составлял 18,5 кг. Недостаток массы тела сопровождался тяжелой белково-энергетической недостаточностью, сухой кожей, болями в животе, тяжелыми явлениями астении, апатией, двигательной заторможенностью, депрессией, нарушениями сна и сердечно-сосудистой системы.

Пациентку поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии для восстановления основных жизненных функций. С первого дня был применен комплексный подход в лечении. На второй неделе лечения с девочкой начали проводить индивидуальную психокоррекционную работу и семейную психотерапию совместно с родителями.