«Полностью отказалась от еды и воды»: у 8-летней жительницы Башкирии диагностирована анорексия

У 8-летней девочки из Башкирии врачи диагностировали нервную анорексию. Все дело в том, что из-за переживаний по поводу конфликтов в семье, ребенок перестал есть и пить, начал плохо спать и впадать в апатию. В своем возрасте она весила чуть больше 18 кг.
Об истории этой девочки рассказали в пресс-службе Минздрава РБ. Девочка поступила на лечение в октябре прошлого года в детское отделение психиатрического стационара Уфы.
Отмечается, что ребенок всегда рос здоровым и окруженным вниманием. В школе девочка отличалась успехами, у нее было много друзей и знакомых. Однако из-за частых ссор родителей второклассница начала сильно переживать.
В начале октября девочка полностью отказалась от твердой и жидкой пищи – потребовалась экстренная госпитализация. Вес ребенка на момент поступления составлял 18,5 кг. Недостаток массы тела сопровождался тяжелой белково-энергетической недостаточностью, сухой кожей, болями в животе, тяжелыми явлениями астении, апатией, двигательной заторможенностью, депрессией, нарушениями сна и сердечно-сосудистой системы.
Пациентку поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии для восстановления основных жизненных функций. С первого дня был применен комплексный подход в лечении. На второй неделе лечения с девочкой начали проводить индивидуальную психокоррекционную работу и семейную психотерапию совместно с родителями.
На данный момент ребенка выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение детского психиатра.