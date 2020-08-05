В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России вступил в силу новый национальный стандарт для автомобильных номеров и другого транспорта. Теперь допускается уменьшение размера знака для мотоциклов, а также вводится тип госномеров с нестандартным местом крепления.

Отдельный знак появится и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для спортивных и ретроавтомобилей. Шрифты, структура и размеры основных типов номеров не изменились. Выдавать новые госзнаки начнут после утверждения нормативных правовых актов.

Кроме того, изменения коснулись и водительских удостоверений. Отныне российские права дают возможность ездить по территории 80 стран, ратифицировавших Конвенцию о дорожном движении от 1968 года.

На бланке национального водительского удостоверения появилась надпись, дублирующая запись в удостоверении на французском и английском языках. Эта запись соответствует международному стандарту.

Айдар Гиндуллин, врио начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан