В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Отдельный знак появится и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для спортивных и ретроавтомобилей. Шрифты, структура и размеры основных типов номеров не изменились. Выдавать новые госзнаки начнут после утверждения нормативных правовых актов.