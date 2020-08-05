В Уфе могила ветерана превратилась в свалку

Жительница Уфы возмутилась поведением горожан в социальных сетях после посещения Южного кладбища. Женщина обнаружила, что на могиле её дедушки ветерана устроили настоящую свалку.

Неизвестные не постеснялись оставлять крупный мусор прямо рядом с могилой ветерана. Возле могилки лежат ветки, бетонные блоки и прочий мусор. Из-за хлама даже ограда могилкипокосилась.

Возмущенная женщина обратилась в администрацию для прояснения ситуации, однако пока внятного ответа так и не получила. В мэрии города отметили, что, возможно, несанкционированная свалка – дело рук соседей по участку.

Внучка ветерана надеется, что память участников войны будет почитаться не только пышными празднествами и салютом, но и бережным отношением к местам захоронения героев войны.