В Башкирии за сутки зафиксировали четыре лесных пожара

Подробности сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Сразу в день возникновения были ликвидированы два возгорания в Бурзянском и Белорецком районах.

По состоянию на 6:00 5 августа продолжают действовать ещё два очага пожара. Один из них зафиксирован на 15 га на землях Башкирского государственного природного заповедника. Также огонь до сих пор полыхает в Зилаирском районе на площади 13 га.