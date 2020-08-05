Стало известно, когда Башкирия выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

Многих жителей республики интересует, когда же Башкирия выйдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина ответила на животрепещущий вопрос.

Перейти на второй этап пока сложно по двум причинам. Первая – коечный фонд, который должен быть не менее 50%. Сейчас в Башкирии свободный коечный фонд составляет 49,05%. Вторая причина – Rt, то есть коэффициент распространения инфекции. Он должен держаться меньше 0,8 примерно 10-14 дней, но в Башкирии коэффициент пока равен единице.