В России от коронавируса скончались ещё почти 140 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. За сутки COVID-19 подтвердился ещё у 5204 человек. По официальным данным всего в мире зарегистрировано более 18,5 миллионов человек с коронавирусом.
За всё время пандемии в России выявили 866 627 пациентов с коронавирусной инфекцией. Одновременно болеют 183 111 пациентов. Этот показатель за сутки уменьшился на 2 490 человек.
С выздоровлением выписано 7555 человек (за всё время — 669 026). Смертью закончились ещё 139 случаев заболевания (за всё время — 14 490).