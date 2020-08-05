Стало известно, почему в Башкирии не возобновляется диспансеризация населения

В России возобновляется диспансеризация взрослого населения и профилактические медосмотры.

Из-за пандемии коронавируса проведение диспансеризации и медосмотров было приостановлено. С улучшением эпидемиологической ситуации эти мероприятия постепенно возобновляются. Однако из-за эпидемии появилось несколько нововведений.

Во-первых, теперь нужно предварительно записываться на приём к врачу. Пациенты, которые перенесли коронавирус, могут пройти диспансеризацию только в том случае, если у них нет симптомов эпидемии, а также есть два отрицательных результата. В поликлинике нужно строго соблюдать социальную дистанцию, носить маски, проверять температуру. Также больницы должны организовать отдельные входы в здания.

В Башкирии диспансеризация пока под запретом. Дело в том, что по эпидемиологическим показаниям республика ещё не перешла на второй этап снятия ограничений. Оснований перехода на второй этап, к сожалению, нет.