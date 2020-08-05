В Башкирии начался обзвон потенциальных получателей детских выплат
В Башкирии потенциальных получателей детских выплат обзванивают роботы. Жители, которые подали заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет, могут получить звонок от автоинформатора. Об этом сообщили представители минтруда Башкирии.
Всего в Башкирии было подано 130 тысяч заявлений. Около 64 тысяч всё ещё находятся в обработке. Автозвонки будут сообщать о ходе прохождения документов на выплату по инстанциям и результатах.
С 9:00 до 20:00 на телефоны, которые указаны в заявлении, будет звонить с незнакомых номеров робот, который сообщит о ходе прохождения документов на выплату по инстанциям и результатах. Хотя работа по оформлению требует времени, выплаты, кому они положены, будут начислены за все месяцы, начиная с 1 января 2020 года. Причём бумажной волокитой занимаются наши специалисты, а не родители. Эти выплаты — серьёзная поддержка наших жителей, их размер у нас 4894,5 рубля на одного ребенка, если общий доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека (9804 рубля).
Ленара Иванова, вице-премьер правительства РБ
Радий Хабиров поручил обработать весь массив документов до 1 октября.