В Башкирии начался обзвон потенциальных получателей детских выплат

С 9:00 до 20:00 на телефоны, которые указаны в заявлении, будет звонить с незнакомых номеров робот, который сообщит о ходе прохождения документов на выплату по инстанциям и результатах. Хотя работа по оформлению требует времени, выплаты, кому они положены, будут начислены за все месяцы, начиная с 1 января 2020 года. Причём бумажной волокитой занимаются наши специалисты, а не родители. Эти выплаты — серьёзная поддержка наших жителей, их размер у нас 4894,5 рубля на одного ребенка, если общий доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека (9804 рубля).

Ленара Иванова, вице-премьер правительства РБ