Какие деньги чаще всего подделывают в Башкирии

Большинство
поддельных банкнот в Башкирии – пятитысячные купюры. Об этом сообщает
пресс-служба Нацбанка республики.
За первые
шесть месяцев текущего года в Башкирии была обнаружена 141 поддельная банкнота.
Практически 90% из них – купюры номиналом пять тысяч рублей. На втором месте по
«подделыванию» находятся тысячерублевые купюры. Также выявлены две
сторублевые купюры и одна банкнота номиналом 2000 рублей.
Эксперты говорят,
что деньги нужно проверять как минимум на три признака.
Отличить поддельную пятитысячную банкноту можно следующим образом. Нужно проверить герб Хабаровска, микроперфорацию и защитную нить. Герб обладает эффектом металлического блеска и на подлинной банкноте при наклоне должен меняться цвет с малинового до золотисто-зеленого. Микроперфорацию проверяют на просвет — на банкноте под гербом должны наблюдаться цифры «5000», выполненные абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий. Защитную «ныряющую» нить следует проверять при наклоне купюры: на ней должны просматриваться либо повторяющееся изображение числа «5000», либо радужный блеск без изображенияЛилия Шарипова, специалист отделения Национального банка по РБ банка России
Если вы
сомневаетесь в подлинности банкноты, лучше сдать её на бесплатную экспертизу в
любой банк. Ознакомиться со всеми признаками настоящих денег можно на сайте банка России.