Какие деньги чаще всего подделывают в Башкирии

Большинство поддельных банкнот в Башкирии – пятитысячные купюры. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

За первые шесть месяцев текущего года в Башкирии была обнаружена 141 поддельная банкнота. Практически 90% из них – купюры номиналом пять тысяч рублей. На втором месте по «подделыванию» находятся тысячерублевые купюры. Также выявлены две сторублевые купюры и одна банкнота номиналом 2000 рублей.

Эксперты говорят, что деньги нужно проверять как минимум на три признака.

Отличить поддельную пятитысячную банкноту можно следующим образом. Нужно проверить герб Хабаровска, микроперфорацию и защитную нить. Герб обладает эффектом металлического блеска и на подлинной банкноте при наклоне должен меняться цвет с малинового до золотисто-зеленого. Микроперфорацию проверяют на просвет — на банкноте под гербом должны наблюдаться цифры «5000», выполненные абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий. Защитную «ныряющую» нить следует проверять при наклоне купюры: на ней должны просматриваться либо повторяющееся изображение числа «5000», либо радужный блеск без изображения Лилия Шарипова, специалист отделения Национального банка по РБ банка России