Жителя Башкирии обвиняют в совращении 9-летнего ребёнка

49-летнего жителя Белокатайского района обвиняют в совращении 9-летней девочки. О страшном преступлении рассказала мама пострадавшей малышки. Известно, что мужчина был сожителем матери девочки.

Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания UfacityNews.ru. Выяснилось, что развратные действия мужчина совершал на протяжении нескольких месяцев – с января по апрель этого года.