В Уфе из реки вытащили труп пропавшего мужчины

Накануне, 4 августа, около девяти часов вечера поступило сообщение о пропаже человека. На берегу реки Белой были найдены мужские вещи. Хозяина одежды удалось найти не сразу.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и спасатели. Начались поиски пропавшего – они происходили на противоположном берегу микрорайона Третья пристань. К сожалению, поиски мужчины закончились трагедией.

Сегодня около одиннадцати часов утра было обнаружено тело пропавшего. Им оказался 33-летний местный житель, который накануне отдыхал на берегу с друзьями. По предварительной информации, погибший купался в состоянии алкогольного опьянения.