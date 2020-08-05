В Башкирии трагически погиб водитель в перевернувшемся автомобиле

Сегодня, 5 августа, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с погибшими. На автодороге Аскарово-Аэропорт машина вылетела в кювет и перевернулась. Подробности трагедии сообщила пресс-служба Госавтоинспекции РБ.

Инцидент зафиксирован на 12 км автодороги на опасном повороте. ВАЗ-2111, за рулем которого находился 63-летний житель Челябинской области, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Машина опрокинулась на крышу.

Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. По некоторой информации, мужчина возвращался со смены домой и уснул в дороге. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали трагедии.