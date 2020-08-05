В Башкирии расследуют аварию, в которой трагически погибла 9-летняя девочка

По ходатайству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан перед органами прокуратуры материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту дорожно-транспортного происшествия в Туймазинском районе, в котором погиб ребенок, переданы из полиции в Туймазинский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования.

пресс-служба СК РФ по РБ