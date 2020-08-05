В Башкирии расследуют аварию, в которой трагически погибла 9-летняя девочка

Следственный комитет Башкирии занимается расследованием аварии, в которой погибла 9-летняя девочка. Напомним, 28 июля водитель грузовика врезался в легковой автомобиль, в котором находилась 41-летняя женщина и её дочка.
Трагедия произошла на трассе М5. Водитель грузовика «МАЗ 5440» допустил наезд на «Ладу Калина». В легковом автомобиле находились 41-летняя женщина и 9-летняя девочка. Малышка скончалась на месте аварии сразу, а женщина была срочно госпитализирована.
По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Сам водитель большегруза сообщает, что его ослепило солнце, поэтому затормозить он не успел.