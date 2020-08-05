В Башкирии расследуют аварию, в которой трагически погибла 9-летняя девочка

Следственный комитет Башкирии занимается расследованием аварии, в которой погибла 9-летняя девочка. Напомним, 28 июля водитель грузовика врезался в легковой автомобиль, в котором находилась 41-летняя женщина и её дочка.

Трагедия произошла на трассе М5. Водитель грузовика «МАЗ 5440» допустил наезд на «Ладу Калина». В легковом автомобиле находились 41-летняя женщина и 9-летняя девочка. Малышка скончалась на месте аварии сразу, а женщина была срочно госпитализирована.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Сам водитель большегруза сообщает, что его ослепило солнце, поэтому затормозить он не успел.

По ходатайству следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан перед органами прокуратуры материалы уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту дорожно-транспортного происшествия в Туймазинском районе, в котором погиб ребенок, переданы из полиции в Туймазинский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования.

пресс-служба СК РФ по РБ