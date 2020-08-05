В Уфе загорелся популярный ресторан

В Уфе зафиксировано возгорание в популярном ресторане быстрого питания. Очевидцы поделились видео с места происшествия в социальных сетях. Инцидент произошёл в KFC недалеко от УГНТУ.

После обеда ресторан быстрого питания охватил дым. Это хорошо видно на кадрах видеозаписи — слышен сильный треск и виден зарождающийся огонь. По предварительной информации, у ресторана замкнула проводка.

Точная причина произошедшего пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших. Многие посетители заведения успели покинуть кафе.