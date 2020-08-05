«Пытался смыть следы крови»: житель Башкирии хладнокровно убил возлюбленную друга

В Мелеузе произошла страшная трагедия. 54-летний местный житель подозревается в хладнокровном убийстве. Мужчина зарезал возлюбленную своего друга на берегу реки.
По версии следствия, 3 августа мужчина выпивал на берегу реки Лесотарное со своим знакомым и его возлюбленной. В какой-то момент между мужчиной и знакомой вспыхнула ссора, во время которой 54-летний товарищ ударил несчастную ножом в грудь. Сожитель пострадавшей поспешил вызвать врачей и полицию.
К сожалению, спасти жизнь женщины не удалось. Самого убийцу нашли на берегу реки, пока тот пытался скрыть улики.