«Пытался смыть следы крови»: житель Башкирии хладнокровно убил возлюбленную друга

В Мелеузе произошла страшная трагедия. 54-летний местный житель подозревается в хладнокровном убийстве. Мужчина зарезал возлюбленную своего друга на берегу реки.

По версии следствия, 3 августа мужчина выпивал на берегу реки Лесотарное со своим знакомым и его возлюбленной. В какой-то момент между мужчиной и знакомой вспыхнула ссора, во время которой 54-летний товарищ ударил несчастную ножом в грудь. Сожитель пострадавшей поспешил вызвать врачей и полицию.

К сожалению, спасти жизнь женщины не удалось. Самого убийцу нашли на берегу реки, пока тот пытался скрыть улики.

Прибывшие на место происшествия правоохранители, задержали злоумышленника, когда тот пытался смыть следы крови с орудия убийства и своей одежды на берегу реки. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК по РБ 