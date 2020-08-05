«Пытался смыть следы крови»: житель Башкирии хладнокровно убил возлюбленную друга

Прибывшие на место происшествия правоохранители, задержали злоумышленника, когда тот пытался смыть следы крови с орудия убийства и своей одежды на берегу реки. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК по РБ