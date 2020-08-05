Гандболисты «Акбузата» готовятся к новому сезону

Гандбольный клуб «Акбузат» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас уфимская команда вернулась в столицу Башкортостана после двухнедельного сбора в Аше. Там коллектив работал над физической формой.

В Уфе игроки будут больше работать с мячом. Сейчас клубом руководит новый главный тренер Александр Горбатиков. Он сменил старшего наставника Владислава Калараша.

Также в межсезонье клуб покинули три игрока: правый крайний Андрей Гордеев, левый полусредний Иван Федиско и линейный Глеб Чернов. На их место в команду пришли линейный Артур Мишустин, разыгрывающий Евгений Трушин и правый крайний Роман Слайков.

Из Уфы предложение поступило быстрее всего. Я его принял. Был выбор уехать за границу, но я остался. Считаю, что правильно. В Уфе все хорошо Артур Мишустин, линейный ГК «Акбузат»

Тренер всегда хочет лучшего. Мы будем справляться этим составом, но если приедут еще два игрока, то все позиции будут закрыты. Эти игроки мне знакомы, у них высокий уровень. Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

В ближайшее время «Акбузат» отправится в Пермь. Там коллектив проведет несколько предсезонных, товарищеских матчей. Затем команда снова вернется в Уфу и 29 августа стартует новый чемпионат. По плану уфимцы начнут его против клуба «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург).