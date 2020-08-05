Гандболисты «Акбузата» готовятся к новому сезону

Гандбольный клуб «Акбузат» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас уфимская команда вернулась в столицу Башкортостана после двухнедельного сбора в Аше. Там коллектив работал над физической формой.
В Уфе игроки будут больше работать с мячом. Сейчас клубом руководит новый главный тренер Александр Горбатиков. Он сменил старшего наставника Владислава Калараша.
Также в межсезонье клуб покинули три игрока: правый крайний Андрей Гордеев, левый полусредний Иван Федиско и линейный Глеб Чернов. На их место в команду пришли линейный Артур Мишустин, разыгрывающий Евгений Трушин и правый крайний Роман Слайков.
В ближайшее время «Акбузат» отправится в Пермь. Там коллектив проведет несколько предсезонных, товарищеских матчей. Затем команда снова вернется в Уфу и 29 августа стартует новый чемпионат. По плану уфимцы начнут его против клуба «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург).