В Уфе оштрафовали врача из РКБ за нарушения во время пандемии

30 июля Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал медика из РКБ им. Куватова. Врача признали виновным по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.
Роспотребнадзор Башкирии провёл необходимое эпидемиологическое расследование. Было выявлено, что врач-эпидемиолог нарушил санитарные правила, что привело к ускоренному распространению коронавирусной инфекции. Медик был оштрафован по решению суда на 25 тысяч рублей.
Напомним, в РКБ им. Куватова возник очаг распространения коронавируса. Более 1200 врачей и пациентов были заперты на карантине. Генпрокуратура занимается расследованием дела о распространении COVID-19 в стенах медучреждения.
Фото: Башинформ.