В Уфе оштрафовали врача из РКБ за нарушения во время пандемии

30 июля Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал медика из РКБ им. Куватова. Врача признали виновным по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

Роспотребнадзор Башкирии провёл необходимое эпидемиологическое расследование. Было выявлено, что врач-эпидемиолог нарушил санитарные правила, что привело к ускоренному распространению коронавирусной инфекции. Медик был оштрафован по решению суда на 25 тысяч рублей.

При осмотре и анализе документов, поступающих экстренных извещений, результатов лабораторных обследований, первичных и заключительных диагнозов сотрудников и пациентов РКБ, были выявлены нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС. пресс-служба Октябрьского районного суда Уфы

Напомним, в РКБ им. Куватова возник очаг распространения коронавируса. Более 1200 врачей и пациентов были заперты на карантине. Генпрокуратура занимается расследованием дела о распространении COVID-19 в стенах медучреждения.