В Башкирии прошел III тур чемпионата «Иглинская бутса»

В Иглино проходит чемпионат района по футболу «Иглинская бутса». В традиционном соревновании принимает участие 10 команд. Их разделили на две подгруппы.
В первой выступают «Алпымаш», «Улу-Теляк», «Кудеевка», «Йокерит» и Сош №4, во второй: «Эксперт», «Чуваш Кубово,» «Калтым», «Старкубово» и «Казаяк». Накануне состоялся третий тур группового этапа. Йокерит обыграл «Алпымаш» со счетом 5:2, а «Казаяк» разгромил «Чуваш Кубов» – 5:1.
Турнир проходит по круговой системе. Четыре лучшие команды разыграют между собой три комплекта наград. Финал «Иглинской бутсы» состоится 18 августа.