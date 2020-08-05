В Башкирии прошел III тур чемпионата «Иглинская бутса»

В Иглино проходит чемпионат района по футболу «Иглинская бутса». В традиционном соревновании принимает участие 10 команд. Их разделили на две подгруппы.

В первой выступают «Алпымаш», «Улу-Теляк», «Кудеевка», «Йокерит» и Сош №4, во второй: «Эксперт», «Чуваш Кубово,» «Калтым», «Старкубово» и «Казаяк». Накануне состоялся третий тур группового этапа. Йокерит обыграл «Алпымаш» со счетом 5:2, а «Казаяк» разгромил «Чуваш Кубов» – 5:1.

Турнир проходит очень азартно. В борьбе каждый хочет выиграть. Но все стараются играть аккуратно, не нанести друг другу травмы.

Виктор Литвиненко, главный судья соревнований

Турнир проходит по круговой системе. Четыре лучшие команды разыграют между собой три комплекта наград. Финал «Иглинской бутсы» состоится 18 августа.

В Иглино футбол всегда был на уровне. Та же команда Алпымаш» много чего выигрывала. Главное – поддерживать футбол, тогда всё получится.

Иван Князев, капитан команды села Кудеевка