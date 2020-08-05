В Башкирии спасатели нашли в лесу заблудившуюся семью

Спасатели Башкирии пришли на помощь заблудившейся в лесу семье. Горожане решили прогуляться на острове Козарез , но заблудились. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне, 4 августа, семья их трёх человек отправилась на прогулку в лес. Через некоторое время они поняли, что заблудились и не могут найти дорогу назад. К счастью, в лесу ловила сотовая связь, благодаря которой заблудившиеся смогли дозвониться спасателям.