В Уфе мальчиков застукали за преступными шалостями

В Уфе школьников застали за хулиганством.

Компания малолетних дебоширов решила разгромить припаркованную во дворе на улице Вологодской иномарку. На недетское развлечение решились не все: из компании только один мальчик пошел уничтожать автомобиль.

Он залез на капот и со всей силы несколько раз ударил по лобовому стеклу. Естественно, из-за нескольких пинков по нему разошлась огромная трещина, после чего мальчишки разбежались в разные стороны.

Хозяину автомобиля спустя некоторое время удалось найти малолетних хулиганов в соседнем дворе. И тут началось самое интересное: когда он попытался отчитать дебошира, на помощь ему внезапно выскочил буйный отец.

Мужчина в майке начал угрожать пострадавшему водителю, словно тот домогался до ребенка. А ведь он просто наругал его и попросил позвать родителей. В итоге отец мальчика пообещал зарезать мужчину, чуть не избил его и ушел. Алина П., жительница Уфы