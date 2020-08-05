В Уфе мальчиков застукали за преступными шалостями

В Уфе школьников застали за хулиганством. 

Компания малолетних дебоширов решила разгромить припаркованную во дворе на улице Вологодской иномарку. На недетское развлечение решились не все: из компании только один мальчик пошел уничтожать автомобиль. 

Он залез на капот и со всей силы несколько раз ударил по лобовому стеклу. Естественно, из-за нескольких пинков по нему разошлась огромная трещина, после чего мальчишки разбежались в разные стороны. 

Хозяину автомобиля спустя некоторое время удалось найти малолетних хулиганов в соседнем дворе. И тут началось самое интересное: когда он попытался отчитать дебошира, на помощь ему внезапно выскочил буйный отец.  

Мужчина в майке начал угрожать пострадавшему водителю, словно тот домогался до ребенка. А ведь он просто наругал его и попросил позвать родителей. В итоге отец мальчика пообещал зарезать мужчину, чуть не избил его и ушел. 

Алина П., жительница Уфы

Очевидцы отмечают, что уже не раз видели разъяренного мужчину в майке у себя в районе. Он постоянно с кем-то ругался. Водитель автомобиля пока не решил, как будет его восстанавливать.