Погода на 6 августа в Башкирии: сильная жара возвращается

Лето напоследок решило подарить Башкирии тепло. 6 августа во всех крупных городах республики пройдёт без осадков, везде примерно одинаковые температуры. Ветер, кстати, не прекращается. В некоторых городах он всё ещё сильный.

Редакция bash.news выяснила, какая погода будет 6 августа в республике.

Погода в Уфе на 6 августа

В столице целый день будет жарко.

Утром в 8:00 температура воздуха будет +22, в 11:00 – +27. С 14:00 до 17:00 ожидается пик жары, будет +30 градусов.

Погода в Стерлитамаке на 6 августа

В Стерлитамаке также жарко, но ветер будет сильнее.

В 8:00 температура воздуха составит +22 градуса. К 11:00 потеплеет до +28. С 14:00 до 17:00 будет держаться жара в +30 градусов.

Также синоптики обещают усиление ветра до 12 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 6 августа

В Нефтекамске настоящее летнее тепло.

С утра температура воздуха составит +21 градус. К полудню потеплеет до +25. В 14:00 будет +29. Примерно такая обстановка сохранится до вечера.

Ветер может достигнуть 8 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 6 августа

В Октябрьском будет стоять жаркая погода. Впрочем, как и по всей Башкирии.

Утром температура воздуха составит +21 градус. К 11 часам потеплеет до +27 градусов. С 14:00 до 17:00 будет +31. Синоптики также обещают ветер до 10 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 6 августа

Целый день в Белорецке жарко.

Утром будет +20 градусов. К полудню потеплеет до +25. В 14:00 установится +27 градусов. Такая температура продержится до 17:00.

Кроме этого, в Белорецке будет особенно сильный ветер до 15 метров в секунду. Будьте осторожны и соблюдайте все правила безопасности.

Погода в Кумертау на 6 августа

В Кумертау будет свежее: в городе обещают ветер.

Утро начнётся с тепла в +23. В 11:00 будет уже +28. С 14:00 до 17:00 ожидается наиболее высокая температура до +31 градуса.