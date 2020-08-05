В Уфе пьяный мужчина опрокинулся на мотоцикле

За невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения, данный водитель был привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

пресс-служба ГИБДД по Уфе