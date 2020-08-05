В Уфе задержали водителя с «липовыми» правами

В башкирской столице 26-летний мужчина ездил за рулем с "липовыми" правами. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Экипаж ДПС остановил автомобиль марки Datsun для проверки документов. Водитель предоставил водительское удостоверение, однако полицейские усомнились в их подлинности.

В ходе проверки было установлено, что данные водителя и человека, который указан в правах, не совпадают. Мужчину доставили в отделение полиции.

По предварительным данным установлено, что водитель приобрел удостоверение в сети Интернет. пресс-служба МВД по Башкирии