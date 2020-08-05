Названы 12 мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау»

Названы 12 интересных мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау». Его создали в декабре 2018 года. Геопарк занимает свыше 4 тысяч квадратных километров. Кроме того, он находится на территории четырех районов - Мелеузовского, Гафурийского, Стерлитамакского и Ишимбайского.