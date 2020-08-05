Названы 12 мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау»

Названы 12 интересных мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау». Его создали в декабре 2018 года. Геопарк занимает свыше 4 тысяч квадратных километров. Кроме того, он находится на территории четырех районов - Мелеузовского, Гафурийского, Стерлитамакского и Ишимбайского.

Геопарк «Торатау» - республиканского значения, однако он уже номинируется в ЮНЕСКО. На территории геопарка имеется около двух сотен интересных мест.

12 лучших мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау»:

1) Шихан Торатау - главная достопримечательность геопарка. Это одна из древнейших гор на Земле.

2) Старейший на Урале металлургический завод, расположенный в селе Воскресенское.

3) Святые источники на северной окраине села Скворчиха, где когда-то жила православная святая блаженная Варвара Скворчихинская.

4) Скала Калим-ускан и водопад Кук-Караук в Ишимбайском районе.

5)  Гумеровское ущелье, расположенное в Ишимбайском районе.  

6) Музей Ахмет-Заки Валиди.

7)  Единственный в России «Золотой гвоздь» в поселке Красноусольский.

8)  Реликтовая пещера-ледник, расположенная в Гафурийском районе. 

9) Самая высокая скала Башкирии.

10) Страусиная ферма в поселке Инзелга.

11) Географический центр Республики Башкортостан в Буринском сельсовете.

Фото: geopark-toratau.ru.