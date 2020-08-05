В аэропорту Уфы вернувшихся из Анапы встретили тестом на коронавирус

Тест на COVID-19 сразу после приземления. Так сегодня встретили в уфимском аэропорту пассажиров, прилетевших из Анапы.
Всего на борту воздушного судна находилось 188 человек. Еще в самолете вернувшимся с отдыха жителям республики провели термометрию, и только после этого они прошли в зону прилета, где сдали анализ на коронавирусную инфекцию. В терминале одновременно работали три медицинские бригады.
Напомним, что с 28 июля по решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан граждане, прибывающие в Уфу с южных курортов России, в особенности из Краснодарского края, будут проходить тестирование на COVID-19. Рейсы для проверки определяются выборочно. Если результаты анализов будут фиксировать случаи заражения, возникнет риск завоза и распространения инфекции в республике, проверки будут усилены.