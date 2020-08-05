В аэропорту Уфы вернувшихся из Анапы встретили тестом на коронавирус

Тест на COVID-19 сразу после приземления. Так сегодня встретили в уфимском аэропорту пассажиров, прилетевших из Анапы.

Всего на борту воздушного судна находилось 188 человек. Еще в самолете вернувшимся с отдыха жителям республики провели термометрию, и только после этого они прошли в зону прилета, где сдали анализ на коронавирусную инфекцию. В терминале одновременно работали три медицинские бригады.

Мы уже ездим с марта в аэропорт встречать приезжающих. Настроение у отдыхающих нормальное, люди адекватно относятся к проблеме коронавируса. Поэтому проблем нет.

Альбина Ахметова, сотрудница поликлиники №50 г. Уфы

Напомним, что с 28 июля по решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан граждане, прибывающие в Уфу с южных курортов России, в особенности из Краснодарского края, будут проходить тестирование на COVID-19. Рейсы для проверки определяются выборочно. Если результаты анализов будут фиксировать случаи заражения, возникнет риск завоза и распространения инфекции в республике, проверки будут усилены.

За летний сезон мы планируем перевезти с южных направлений порядка 65 тысяч пассажиров. Более 11 авиакомпаний туда летают. Соответственно, выборочно на некоторых рейсах будет проводится такой забор.

Татьяна Ризван