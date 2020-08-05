В Башкирии медики скорой помощи пожаловались, что спят на полу

В интернете бурно обсуждается видео, которое выложили в соцсети водители благовещенской скорой помощи. Они жалуются на отсутствие спальных мест в комнате отдыха. Судя по записи, коротать время на смене они вынуждены на полу на старых матрасах. Однако, по словам руководства медучреждения, в этой ситуации не всё так однозначно.
Фантазии и юмору этих водителей можно позавидовать. Правда, это скорее смех сквозь слезы, комментируют ситуацию работники скорой. Комната отдыха с более чем спартанскими условиями, где из всех благ цивилизации разве что стол с холодильником, и телевизор.
Видео работники неотложки выложили в соцсети, что вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то из пользователей возмутился, мол, на работе нужно работать, а не жаловаться на отсутствие дивана. Другие поддержали водителей: где же им коротать время и отдыхать? Евгений, один из сотрудников, хоть и не принимал участие в записи обращения, коллег отчасти поддерживает.
Руководство больницы прокомментировало ситуацию. По словам главврача, видео было сделано именно в момент ремонта. Мебель, пока красятся стены, действительно пришлось вынести. Площадь комнаты уменьшили за счет установки того самого душа, о котором так много просили сотрудники.
Повод для скандала администрация считает наигранным. С недавних пор бригады работают не посуточно, а по 12-часов. Сон по такому графику не предусмотрен. Впрочем, признают: условия для отдыха у медиков действительно не самые комфортные. По словам руководства, комнаты находятся в приспособленных помещениях бывшей поликлиники. Здесь же и диспетчерские, и рабочие кабинеты. Единственное, что может улучшить ситуацию, – строительство дополнительного модуля. Но пока эти работы в планах не стоят.