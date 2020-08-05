В Башкирии медики скорой помощи пожаловались, что спят на полу

В интернете бурно обсуждается видео, которое выложили в соцсети водители благовещенской скорой помощи. Они жалуются на отсутствие спальных мест в комнате отдыха. Судя по записи, коротать время на смене они вынуждены на полу на старых матрасах. Однако, по словам руководства медучреждения, в этой ситуации не всё так однозначно.

Фантазии и юмору этих водителей можно позавидовать. Правда, это скорее смех сквозь слезы, комментируют ситуацию работники скорой. Комната отдыха с более чем спартанскими условиями, где из всех благ цивилизации разве что стол с холодильником, и телевизор.

Видео работники неотложки выложили в соцсети, что вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то из пользователей возмутился, мол, на работе нужно работать, а не жаловаться на отсутствие дивана. Другие поддержали водителей: где же им коротать время и отдыхать? Евгений, один из сотрудников, хоть и не принимал участие в записи обращения, коллег отчасти поддерживает.

Душа не хватало, жара, противочумный костюм снимаешь – надо где-то помыться. Физически тяжело. Евгений Рассказов, водитель скорой помощи

Руководство больницы прокомментировало ситуацию. По словам главврача, видео было сделано именно в момент ремонта. Мебель, пока красятся стены, действительно пришлось вынести. Площадь комнаты уменьшили за счет установки того самого душа, о котором так много просили сотрудники.

Сделали кабину, раздевалку, сейчас делаем ремонт основного помещения. Поставим новую мебель, диван будет. Они просят 5 кушеток, мы столько не сможем, но пару поставим. Ренат Габбасов, главный врач Благовещенской ЦРБ