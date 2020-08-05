В Уфе проходит семинар по вопросам развития одаренных детей

В Уфе проходит семинар по совершенствованию системы развития талантов. В первую очередь речь о школьниках, показывающих успехи в учебе и участвующих в олимпиадах. Гостями стали представители всероссийского центра для одаренных детей «Сириус».

Организм человека как на ладони. Отдельные системы органов представлены в трехмерной модели. Их можно вращать, масштабировать и перемещать. Такой интерактивный анатомический стол – серьезный инструмент в подготовке будущих медиков и биологов.

Более углубленно познакомиться с телом человека, поскольку мы готовим не только будущих олимпиадников, мы готовим будущее нашей республики. Это медики, биологи, биохимики. Лариса Чайникова, заместитель директора центра развития талантов «Аврора»

Созданная в конце прошлого года при содействии главы региона «Аврора» ориентирована на поддержку одарённых школьников. За основу была взята модель всероссийского центра «Сириус» в Сочи. Современное оборудование дает возможность детям глубже изучать предметы и готовиться к олимпиадам и конкурсам. Например, в лаборатории проектных технологий есть 3D-принтеры, ЧПУ-станки и интерактивный кульман. Эти инструменты позволяют юным инженерам реализовать свои первые проекты.

Кстати, в «Авроре» есть свой кампус, и одаренные дети со всей республики могут приезжать туда на профильные смены. В планах же создать еще 5 подобных центров в других городах и районах региона.

Одаренный ребенок если и может выстрелить без оборудования, но только на уровне региона. На федеральном уровне уже идет соревнование талантов, обеспеченных хорошими условиями подготовки. Айнур Гумеров, учитель химии Республиканского инженерного лицея-интерната

Сегодня на базе центра стартовал семинар по совершенствованию системной работы в республике. В качестве экспертов – представители сочинского «Сириуса».