В Башкирии в селе обновляют водопровод за 37 млн рублей

В селе Ахманово Бакалинского района обновляют систему водоснабжения. Заменяют трубопровод 1969 года. На центральных улицах работы идут полным ходом. Там уже проложили три километра сети. Замену будут проводить в три этапа, выделено 37 млн рублей в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Прежде чем сесть за стол, Нина Габидуллина моет руки детям. Но вот не всегда из крана течет вода. По словам жителей деревни Ахманово, устаревшая система водоснабжения не справляется с нагрузкой. Трубы, которые проложили еще в 1969 году, протекают, и такие аварии случаются часто. Мама двоих детей с нетерпением ждет, когда воду в деревне запустят по новому трубопроводу.

Воды, конечно, нужно очень много и для себя, и для детей в первую очередь. Детей нужно каждый день купать, вода нужна, конечно же, чистая. Дети у нас одной два годика, второму четыре месяца, естественно, младшему тем более чистая вода нужна. Нина Габидуллина, жительница д. Ахманово

Всего в деревне Ахманово проживают около 500 жителей. Практически в каждой семье ведут домашнее хозяйство. Держат уток, кур, крупнорогатый скот. Животных нужно поить три раза в день. Вода всегда нужна и для полива насаждений в огороде.

С помощью техники рабочие роют траншею для нового трубопровода. Чтобы вода зимой не замерзла, трубы опускают на глубину более двух метров. На каждой улице вдоль дороги их протягивают параллельно. Работы усложняет система газоснабжения, которая также спрятана под землей.

Благоустройство системы водоснабжения проходит в несколько этапов. На улице Центральной уже проложили 3 километра новых труб. На разветвлениях устанавливают кольца. Там же будут пожарные гидранты.